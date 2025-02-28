Арестович дважды прокомментировал скандальную встречу Зеленского с Трампом, но один свой пост с обзывательствами удалил

Алексей Арестович прокомментировал скандальные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Бывший внештатный советник украинского лидера назвала своего прежнего шефа «мелким гопником», который фактически похоронил шансы Украины на получение весомой помощи от США. В своем первом посте Арестович не стеснялся в сильных выражениях, однако публикация провисела всего несколько минут и была удалена. Во втором посте Арестович был сдержаннее.





«Очень жаль, что этот мелкий гопник сегодня — глава и лицо Украины. Нам придется приложить немало усилий теперь, чтобы показать, что у Украины есть и другое лицо, и иной характер», — говорилось в первой , удаленной публикации.





«Два часа спустя американо-украинские отношения стали проблемными, как никогда раньше. <...> Час назад возникли риски, которые могут поставить под угрозу само существование Украины: противовоздушную оборону наших городов, оружие для солдат на фронте, финансовую помощь для стабилизации бюджета», — посетовал Арестович во второй, политкорректной публикации.





Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания договора о природных ресурсах. Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, завершившиеся скандалом, прошли в Вашингтоне. В публичной части части при камерах журналистов два лидера устроили перепалку, не скупясь на резкие выражения. В частности, Зеленский обвинил Трампа, что тот повторяет слова президента России Владимира Путина. В свою очередь хозяин Белого дома начал передразнивать украинского лидера, приговаривая, что тот не хочет прекращения огня. В результате переговоры завершились раньше положенного времени. Зеленский покинул Белый дом.