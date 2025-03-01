Зеленский заявил, что не видит необходимости извиняться перед Трампом

Зеленский в то же время подчеркнул, что верит в возможность спасения своих отношений с Трампом. Он признал, что Украине «будет тяжело победить без поддержки США». Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News. При этом он уверен, что Евросоюз готов продолжать финансировать Киев.





Будущее сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США. По словам Зеленского, Украине нужно подписать это соглашение «в качестве первого шага к гарантиям безопасности».





Зеленский добавил, что не может изменить отношения к россиянам, которых назвал «врагами» Украины. При этом «это не значит, что Украина не хочет мира».





Он также ответил сенатору-республиканцу Линдси Грэму, который ранее призвал его изменить свою точку зрения или уйти в отставку: «Такое решение может принять только народ Украины», — отметил Зеленский.





Украинский президент прибыл в США 28 февраля для подписания договора о природных ресурсах. Переговоры между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом закончилось перепалкой.





Общение завершилось раньше положенного времени, а совместная пресс-конференция двух политиков была отменена. Зеленский покинул Белый дом.