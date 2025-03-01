«Московская Масленица»: забавы в кинокластере «Москино»

Гостей праздника ждут не только традиционные угощения, но и уникальная возможность научиться печь блины различных рецептур: от тончайших татарских блинчиков тэбикмэк до сытных нижегородских с припеком и изысканных гурьевских блинов. Аромат свежей выпечки и разнообразие начинок никого не оставят равнодушным.





Особое место на фестивале занимает «Домик добра», куда каждый может принести подарки для детей Донбасса, Новороссии и для бойцов СВО. Это пространство символизирует заботу и поддержку, объединяя людей в стремлении сделать мир лучше.





Кроме того, кинокластер «Москино» предлагает множество локаций для отдыха: здесь можно устроить фотосессию, заняться спортом или погрузиться в чтение в уютных уголках.





Детям особенно понравятся творческие мастер-классы, где опытные мастера обучают различным видам народного искусства. Ребята смогут попробовать себя в хохломской росписи, создании костромских узоров, пермогорской и пижемской техниках. Также маленькие гости научатся делать трещотки и свистульки-петушки — забавные игрушки, которые станут отличным напоминанием о празднике.





Приходите всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу веселья, творчества и традиций!





Фестивальная площадка работает сегодня и завтра, радуя посетителей насыщенной программой. Подробное расписание мероприятий доступно по ссылке.