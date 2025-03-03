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«Московская Масленица»: представления у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского»
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Гости фестиваля знакомились с театром «Любляна» undefined
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«Московская Масленица»: представления у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского»

Гости фестиваля знакомились с театром «Любляна»

В столице отшумел гастрономический фестиваль «Московская Масленица». Праздник вошел в цикл проектов «Зима в Москве» и охватил более 30 площадок. На каждой из них можно было попробовать более 50 видов блинов и приобщиться к народной культуре.

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Одна из площадок располагалась возле станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Самые маленькие катались на карусели, а ребята постарше участвовали в мастер-классах по выпеканию блинов.


На маленькой сцене проходили концерты и представления. Например, 1 марта здесь выступила группа «Марьина песня», также показали спектакль «Золотой петушок». А 2-го числа гости знакомились с театром «Любляна» и слушали песни Виктории Барс.


Также на площадке фестиваля проходят спортивные состязания, которые называются «Самый сильный житель района». Все победители получили призы и грамоты.


Как прошел фестиваль «Московская масленица», подробнее можно узнать на официальном сайте проекта.

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