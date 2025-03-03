«Московская Масленица»: представления у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского»

Одна из площадок располагалась возле станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Самые маленькие катались на карусели, а ребята постарше участвовали в мастер-классах по выпеканию блинов.





На маленькой сцене проходили концерты и представления. Например, 1 марта здесь выступила группа «Марьина песня», также показали спектакль «Золотой петушок». А 2-го числа гости знакомились с театром «Любляна» и слушали песни Виктории Барс.





Также на площадке фестиваля проходят спортивные состязания, которые называются «Самый сильный житель района». Все победители получили призы и грамоты.





Как прошел фестиваль «Московская масленица», подробнее можно узнать на официальном сайте проекта.