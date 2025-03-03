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ФСБ ликвидировала террориста, готовившего взрывы в московском метро и синагоге в Подмосковье
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Преступник оказал вооруженное сопротивление, отметили в спецслужбе undefined
Новости

ФСБ ликвидировала террориста, готовившего взрывы в московском метро и синагоге в Подмосковье

Преступник оказал вооруженное сопротивление, отметили в спецслужбе

Сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, который готовил взрывы в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро,

сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.


По данным ФСБ, террористом оказался гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии. Кроме того, он был участником запрещенной в России международной террористической организации.


При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и в результате был нейтрализован ответным огнем, пояснили в спецслужбе. В квартире террориста были найдены оружие и материалы, которые он использовал для создания взрывных устройств.


Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации. 

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#фсб #теракт #метро
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