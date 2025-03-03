«Анора» получила «Оскар» как лучший фильм

Картина «Анора» американского режиссера Шона Бейкери получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения наград 97-й премии американской киноакадемии.





Лента была представлена в шести номинациях и победила в пяти из них. Бейкер получил премию как лучший режиссер, а сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса».





Кроме того, «Анора» выиграла в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Юра Борисов, претендовавший на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, уступил награду Кирану Калкину, который сыграл в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль».





Помимо Юры Борисова в картине также снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.