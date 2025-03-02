Советник Трампа сравнил Зеленского с «бывшей девушкой», спорящей обо всем

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как «бывшая девушка, которая спорит обо всем, все вы говорили девять лет назад, а не пытается двигать отношения дальше», заявил советник американского лидера США по национальной безопасности Майк Уолтц. Его слова приводит телеканал CNN.





По его мнению, Зеленский слишком сосредоточен на «проверке фактов и исправлению каждого мелкого нюанса». Уолтц добавил, что Соединенным Штатам нужен украинский лидер, с которым можно вести дела.





У США возникнет серьезная проблема, если станет очевидно, что личные или политические мотивы украинского лидера расходятся с целью прекращения боевых действий, добавил советник Белого дома по нацбезопасности.





Также Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта. По его словам, гарантии должны быть постоянными и возглавить их должна Европа.