Стрельба произошла в ТЦ «Красный кит» в подмосковных Мытищах

В торговом центре «Красный кит», расположенном в городе Мытищи Московской области, один из посетителей открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.





В результате пострадали три человека, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, огонь в зоне фудкорта открыл мужчина в форме доставщика из-за конфликта с охранником. Как утверждает Telegram-канал Shot, пострадали сам стрелок и два сотрудника службы охраны.