Стрельба произошла в ТЦ «Красный кит» в подмосковных Мытищах

В торговом центре «Красный кит», расположенном в городе Мытищи Московской области, один из посетителей открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.
В результате пострадали три человека, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, огонь в зоне фудкорта открыл мужчина в форме доставщика из-за конфликта с охранником. Как утверждает Telegram-канал Shot, пострадали сам стрелок и два сотрудника службы охраны.
Посетителей торгового центра эвакуировали из-за звуков выстрелов, сообщили ТАСС в оперативных службах. Позже в ГУ МВД по Московской области подтвердили информацию о трех пострадавших. Правоохранители стрелка задержали.
По данным местной прокуратуры, охранники не пустили мужчину в торговый центр, из-за чего тот распылил в их сторону газовый баллон и покинул здание. Однако вскоре мужчина вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.