Великобритания и Франция представят США план мира на Украине

Великобритания и Франция создадут план по мирному урегулированию военного конфликта на Украине и представят его США, заявил премьер-министр королевства Кир Стармер в интервью Би-би-си.





Стармер добавил, что он твердо убежден в желании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулировать конфликт. Также премьер назвал три условия для достижения «прочного мира» на Украине.





Во-первых, это «сильная Украина», которая при необходимости будет сражаться и будет иметь сильную позицию для ведения переговоров. Во-вторых, это «европейский элемент с гарантиями безопасности». И в-третьих, поддержка США.





По словам Стармера, нельзя заключить сделку, которая развалится. На вопрос, какой будет линия соприкосновения между Россией и Украиной, премьер не дал прямой ответ. Он подчеркнул, что это тема для обсуждения.