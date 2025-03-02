Бывший вице-президент Абхазии победил на выборах в республике

Бывшего вице-президента Абхазии Бадра Гунба избрали главой республики, сообщил председатель местной Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан. Его слова приводит РИА Новости.





Глава ЦИК заявил на брифинге, что по итогам второго тура выборов Гунба получил 54,73% голосов. Отмечается, что за него проголосовали почти 55 тысяч человек. Политик с ноября 2024 года по январь 2025 года был исполняющим обязанности главы государства.





Его соперник Адгур Ардзинба набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов. Ардзинба с 2015-го по 2020 год был вице-премьером и министром экономики, а с 2020 года основал республиканскую общественную организацию (РОО) «Абхазское народное движение».





В голосовании приняли участие 70% граждан Абхазии, уточнил глава ЦИК.





Первый тур досрочных президентских выборов, назначенных после того, как в ноябре 2024 на фоне протестов предыдущий глава государства Аслан Бжания покинул пост, прошли 15 февраля. По его результатам Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.