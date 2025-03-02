Норвежская нефтекомпания отказалась поставлять топливо армии США после скандала с Зеленским

Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась предоставлять топливо американским военнослужащим, которые базируются в Норвегии, передает издание Daily Express.





Отмечается, что поставки прекратились после спора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.





Компания опубликовала в социальных сетях сообщение о своей поддержке Зеленского, добавив: «Никакого топлива американцам!», отмечает издание. Также фирма призвала всех норвежцев и европейцев последовать своему примеру.





Глава компании Гуннар Гран позже заявил, что Haltbakk Bunkers не поставит американцам «ни литра топлива, пока Трамп не закончит». В заявлении уточняется, что запрет на топливо вступает в силу немедленно и распространяется на суда, заходящие в норвежские порты.





Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Кроме того, Белый дом высказался за прекращение переговоров с Киевом.