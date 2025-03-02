«Московская Масленица»: угощения и мастер-классы на Ореховом бульваре

Разноцветная карусель, веселые игры и десятки видов блинов. В столице завершается фестиваль «Московская Масленица». Он начался 21 февраля и завершится 2 марта. Фестиваль — часть проекта «Зима в Москве». Одна из площадок расположилась на Ореховом бульваре.
В одном из шале угощают горячими блинами. Начинку можно выбрать. На мастер-классах учат готовить праздничное угощение с мясом и открывают секрет приготовления идеального фарша из говядины с луком.
Гости фестиваля отмечают приятную атмосферу фестиваля и приглашают всех посетить площадку вместе с семьей и друзьями. Многие приходят с детьми, чтобы весело отметить Масленицу и покататься на карусели.
Здесь также продают много угощений: медовую пастилу, имбирные пряники, шоколадные конфеты. Любители чая оценят фирменные купажи с томлеными ягодами и сосновым сиропом.
Подробности о проведение фестиваля можно узнать на официальном сайте проекта.