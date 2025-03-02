«Московская Масленица»: угощения и мастер-классы на Ореховом бульваре

В одном из шале угощают горячими блинами. Начинку можно выбрать. На мастер-классах учат готовить праздничное угощение с мясом и открывают секрет приготовления идеального фарша из говядины с луком.





Гости фестиваля отмечают приятную атмосферу фестиваля и приглашают всех посетить площадку вместе с семьей и друзьями. Многие приходят с детьми, чтобы весело отметить Масленицу и покататься на карусели.





Здесь также продают много угощений: медовую пастилу, имбирные пряники, шоколадные конфеты. Любители чая оценят фирменные купажи с томлеными ягодами и сосновым сиропом.





Подробности о проведение фестиваля можно узнать на официальном сайте проекта.