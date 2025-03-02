Глава СК Бастрыкин: От атак ВСУ в российских регионах погибли более 650 человек

Жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала специальной военной операции (СВО) стали 652 человека в российских регионах, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.





Он отметил, что среди погибших — 23 ребенка. По словам Бастрыкина, в результате ударов ранения получили почти три тысячи граждан. Уточняется, что Следственный комитет проводит расследование атак ВСУ, в которых пострадали или погибли россияне, в рамках уголовных дел.





С февраля 2022 года украинские военные атаковали 34 российских региона, расположенных вне границ проведения СВО, добавил Бастрыкин.





По словам главы СК, для ударов по российским населенным пунктам ВСУ используют тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты. Также атаки совершают в том числе с помощью оружия, отправленного Киеву западными странами.