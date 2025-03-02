Bloomberg: Администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.





По словам собеседника издания, если Зеленский извинится, это поможет улучшению взаимоотношений между Украиной и США после спора президентов в Белом доме.





Также источник, близкий к переговорам премьера Великобритании Кира Стармера и Трампа, добавил, что Лондон призвал Вашингтон вернуться за стол переговоров с Киевом, однако получил отказ.





Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Кроме того, Белый дом высказался за прекращение переговоров с Киевом.