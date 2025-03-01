Команда Трампа высказалась за прекращение переговоров с Зеленским

После бурной перепалки между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским команда американского лидера единогласно посоветовала прекратить переговоры. Об этом сообщил помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.





Он рассказал, что состоялось совещание, на котором практически в один голос члены администрации сказали президенту Трампу: после такого оскорбления продолжение диалога выглядит невозможным.





«Это был бы шаг назад», — уверен Уолтц.





По его словам, встреча могла стать поворотной для Киева, особенно в вопросе сделки по полезным ископаемым, и могла принести Украине значительные дивиденды.

Однако вместо конструктивного диалога Зеленский не смог четко обозначить свою позицию по прекращению боевых действий, что вызвало раздражение у американского президента и разозлило его, пояснил помощник Трампа.





Источники сообщают, что украинский посол в Вашингтоне и советники Зеленского после инцидента буквально «со слезами на глазах» просили возобновить переговоры. Однако сам Зеленский, судя по всему, решил продолжить спорить, полагая, что все равно может рассчитывать на безусловную поддержку США.





Уолтц отметил, что президент Украины «привык слышать обещания», «привык слышать о поддержке столько, сколько потребуется, незаполненном [банковском] чеке и именно так он общался с администрацией Байдена». Но «теперь в городе новый шериф» и американские власти намерены применить совершенно другой подход, заключил Уолтц.





Украинский президент прибыл в США 28 февраля для подписания договора о природных ресурсах. Переговоры между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом закончились перепалкой.





Общение завершилось раньше положенного времени, а совместная пресс-конференция двух политиков была отменена. Зеленский покинул Белый дом. Позже он заявил, что ему не за что извиняться.