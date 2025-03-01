Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского помириться с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с американским лидером Дональдом Трампом и назвал их перепалку «достойной сожаления». Об этом Рютте заявил телеканалу BBC.





Рютте отметил, что дважды разговаривал с президентом Украины после ссоры в Белом доме. Он подчеркнул, что «действительно нужно отдать должное Трампу».





Генсек сообщил Зеленскому, что следует уважать то, что Трамп сделал для Украины. Он подчеркнул, что при первом сроке Трампа удалось добиться одобрения передачи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом.





Украинский президент прибыл в США 28 февраля для подписания договора о природных ресурсах. Переговоры между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом закончилось перепалкой.





Общение завершилось раньше положенного времени, а совместная пресс-конференция двух политиков была отменена. Зеленский покинул Белый дом.





Позже он заявил, что не считает, что должен в чем-то извиняться перед властями США.