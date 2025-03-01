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В Петербурге нашли два чемодана с расчлененным телом
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Останки обнаружил местный житель undefined
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В Петербурге нашли два чемодана с расчлененным телом

Останки обнаружил местный житель

В Невском районе Петербурга нашли два чемодана с расчлененными частями человеческого тела. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник


Отмечается, что внутри чемоданов части тела были упакованы в клетчатую сумку и завернуты в пакеты. 


По данным телеканала 78.ру, останки нашли возле третьего дома по улице Славянской. Останки обнаружил местный житель, занимающийся поблизости моржеванием. 


На месте происшествия работает группа, состоящая из оперативников и следователей, а также криминалисты. На данный момент нет информации, мужское или женское тело было найдено в чемоданах.


Заметка дополняется 

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#преступление #санкт-петербург #массовое убийство
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