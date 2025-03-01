В Петербурге нашли два чемодана с расчлененным телом

В Невском районе Петербурга нашли два чемодана с расчлененными частями человеческого тела. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник





Отмечается, что внутри чемоданов части тела были упакованы в клетчатую сумку и завернуты в пакеты.





По данным телеканала 78.ру, останки нашли возле третьего дома по улице Славянской. Останки обнаружил местный житель, занимающийся поблизости моржеванием.





На месте происшествия работает группа, состоящая из оперативников и следователей, а также криминалисты. На данный момент нет информации, мужское или женское тело было найдено в чемоданах.





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