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ВСУ пытались ударить по газовой станции на Кубани
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Атака была отражена undefined
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ВСУ пытались ударить по газовой станции на Кубани

Атака была отражена

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», сообщили в Минобороны РФ. 


Все дроны сбиты, станция работает штатно, уточнили в ведомстве. 


Атаку в ведомстве связывают с поездкой Зеленского в Вашингтон, где он сильно поругался с Трампом. Главной целью называют остановку поставок газа в европейские страны.


В МО напомнили, что ранее Киев пытался дважды атаковать инфраструктуру РФ — 11 января станцию «Русская» и 17 февраля объект КТК в Кропоткинске.

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#газ #всу #краснодарский край
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