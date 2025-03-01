ВСУ пытались ударить по газовой станции на Кубани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», сообщили в Минобороны РФ.





Все дроны сбиты, станция работает штатно, уточнили в ведомстве.





Атаку в ведомстве связывают с поездкой Зеленского в Вашингтон, где он сильно поругался с Трампом. Главной целью называют остановку поставок газа в европейские страны.





В МО напомнили, что ранее Киев пытался дважды атаковать инфраструктуру РФ — 11 января станцию «Русская» и 17 февраля объект КТК в Кропоткинске.