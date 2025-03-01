Генерала Ивана Попова уволили из Вооруженных сил России

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в крупном мошенничестве и служебном подлоге, уволили из Вооруженных сил РФ, а также исключили из списка воинской части. Об этом сам Попов рассказал ТАСС, пишет агентство.





Военный заявил, что «совершенно случайно узнал об увольнении». 26 декабря прошлого года его исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. С 1 июня 2024 года Министерство обороны отправило его в отпуск, добавил он.





При этом, по словам Попова, он не получал официальных уведомлений о снятии с должности.





Генерала Ивана Попова задержали 17 мая 2024 года, спустя два месяца его перевели под домашний арест. Следствие считает его причастным к хищению партии изделий металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей.





Ему вменяют особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору и служебный подлог. 28 февраля стало известно, что военного снова водворили в СИЗО в Тамбове.