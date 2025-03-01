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В Краснодаре столкнулись три автомобиля, водитель и два пассажира погибли
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Еще один человек пострадал undefined
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В Краснодаре столкнулись три автомобиля, водитель и два пассажира погибли

Еще один человек пострадал

В Краснодаре в результате столкновения трех автомобилей водитель и два пассажира погибли, еще один человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 


По предварительным данным, водитель иномарки «Киа-Сид» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной «Джили», которая следовала в этом же направлении.


Пострадавший госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также личности погибших.


28 февраля массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в 08:20 мск в Курском районе Курской области, сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону. Четыре человека погибли, еще пятерых госпитализировали с травмами. 

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#дтп #краснодар #авария
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