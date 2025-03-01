Володин заявил, что преимущество России состоит не в нефти, газе и металлах, а в Путине

Он напомнил, что всеми ресурсами обладала царская Россия, затем Советский Союз и Россия в 90-е годы после распада СССР.





Володин подчеркнул, что «как никогда именно сегодня, в период вызовов и внешней агрессии, крайне важна консолидация всех граждан, политических сил вокруг главы нашего государства».





Он добавил, что заявления лидеров Франции, Испании, Польши, руководства Германии и Евросоюза по итогам встречи Трампа и Зеленского говорят о том, что европейские политики не осознают ответственности перед своими гражданами и «не смотрят в будущее».





По словам Володина, жителей Украины они считают не более чем расходным материалом. Президент Путин отличается от них тем, что «думает в первую очередь о людях и нашей стране», указал председатель Госдумы.





Украинский президент прибыл в США 28 февраля для подписания договора о природных ресурсах. Переговоры между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом закончилось перепалкой.





Общение завершилось раньше положенного времени, а совместная пресс-конференция двух политиков была отменена. Зеленский покинул Белый дом.