В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами

Женщина подавилась насмерть на конкурсе по поеданию масленичных блинов в Красноярском крае. Об этом пишет Telegram-канал «112».





36-летняя Наталья приехала в поселок городского типа Березовское за 20 километров на празднование Масленицы. Она решила попробовать свои силы в конкурсе по поеданию блинов, но начала задыхаться.





Медики, дежурившие на празднике, пытались освободить дыхательные пути женщины, но не успели. Она скончалась на месте.





Полиция проводит проверку. Предварительно, мероприятие было организовано с соблюдением всех необходимых мер безопасности.