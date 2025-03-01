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В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами
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Медики не успели спасти 36-летнюю местную жительницу undefined
Новости

В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами

Медики не успели спасти 36-летнюю местную жительницу

Женщина подавилась насмерть на конкурсе по поеданию масленичных блинов в Красноярском крае. Об этом пишет Telegram-канал «112». 


36-летняя Наталья приехала в поселок городского типа Березовское за 20 километров на празднование Масленицы. Она решила попробовать свои силы в конкурсе по поеданию блинов, но начала задыхаться. 


Медики, дежурившие на празднике, пытались освободить дыхательные пути женщины, но не успели. Она скончалась на месте. 


Полиция проводит проверку. Предварительно, мероприятие было организовано с соблюдением всех необходимых мер безопасности. 

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#масленица #красноярский край #гибель
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