Кустурица разнес «Анору», но отметил Юру Борисова

В ТАСС 25 февраля прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему международному кинофестивалю «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Президент фестиваля, известный сербский режиссер Эмир Кустурица, высказался о недавно вышедшем американском фильме «Анора». По его мнению, картина не несет особого смысла и не заслуживает высокой оценки, однако игра русского актера Юры Борисова стала для него единственным стоящим элементом фильма.





«Первый раз я видел победителя Каннского фестиваля, который не был gold, но был shit. Фильм, в котором Юра Борисов играет. Такая огромная роль. Талантливого человека. В фильме, который не значит ничего. Это, могу сказать, плохой фильм. Первый раз в моей жизни. Это что? Это фильм без морали. Кому это?» — возмутился мэтр.





Помимо «Аноры», режиссер также выразил свое неодобрение по поводу фильма «Джокер» Тодда Филлипса (2019), отметив, что не смог его досмотреть:





«Это ужасный фильм. Я не мог до конца смотреть. Только психология, никакого социального контекста», — сказал он.





В качестве примера действительно качественного кино Кустурица назвал два советских фильма о Великой Отечественной войне: «Восхождение» Ларисы Шепитько (1977) и «Иди и смотри» Элема Климова (1985).





«Первый — Ларисы Шепитько, «Восхождение». Это было, когда я был студентом, самый лучший военный фильм, который видел в жизни. И Элем Климов, у которого есть огромный фильм («Иди и смотри»). Я думаю, эти авторы сделали самые лучшие фильмы о русской истории», — поделился режиссер.





Кустурица отметил, что с годами его взгляд на кинематограф изменился. Раньше он считал, что добиться успеха можно за счет техники, но работы Шепитько и Климова доказали ему обратное: главное — это глубокие чувства и драма человеческой судьбы.





XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года. В его рамках будут представлены фильмы для детей, взрослых, а также картины, посвященные 80-летию Победы. Одна из ключевых целей фестиваля — сохранение традиционных ценностей, развитие международной дружбы и поиск новых талантов в кинематографе. В этот раз в нем примут участие даже представители Африки.