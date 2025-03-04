Итоги «Зимы в Москве»: 30 миллионов гостей и тысячи событий

Москва провела эту зиму с размахом. На пресс-конференции подвели итоги проекта «Зима в Москве» и обсудили, чем запомнился этот сезон. За несколько холодных месяцев столицу посетило около 30 миллионов человек, причем 59% из них — москвичи, а 46% туристов пообещали вернуться снова.
Главными хитами сезона стали ледовые катки и лыжные трассы, где можно было не только встать на коньки или лыжи, но и попасть на мастер-классы от звезд фигурного катания. Праздничная атмосфера, фестивали, Масленица с ароматными блинами, подарки для близких (и даже для бойцов на фронте!), а также грандиозное празднование Китайского Нового года — все это сделало зиму в Москве по-настоящему волшебной.
«В основе проекта «Зима в Москве» — наши семейные традиции и здоровый образ жизни. 30 миллионов гостей посетили более 53 тысяч мероприятий мэра. Спортивные активности стали самыми популярными: 62% гостей катались на коньках и лыжах. Так все получилось душевно, что две трети опрошенных назвали Москву лучшим местом для новогодних праздников», — отметил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
Спортивная Москва
Этой зимой в городе открыли четыре новых катка: в Лужниках, на Речном вокзале, в конноспортивном комплексе «Битца» и на стадионе «Авангард». Гостей радовали не только качественный лед, но и мастер-классы от Алины Загитовой, Александры Трусовой и Евгении Медведевой, а еще — почти 170 ледовых шоу.
«Мы постарались сохранить новогоднюю атмосферу в парках, добавили украшения, а катки старались поддерживать, даже несмотря на капризы погоды», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
А в Лужниках работала лыжно-биатлонная трасса, куда можно было прийти со своим инвентарем и просто наслаждаться лыжной прогулкой. Детей учили бегать и стрелять инструкторы. В итоге 20 тысяч москвичей попробовали себя в зимнем спорте.
«Самому младшему участнику было три месяца, а самому старшему — 86 лет! Особенно полюбился «кинокаток», где показывали фильмы о Москве. Билеты бронировали за неделю-две, и заполняемость была почти 100%», — рассказал Михаил Арутюнов, заместитель главы Департамента спорта Москвы.
Фестивали, ярмарки и добро
В этом году в городе открылись необычные павильоны: «Поезд красоты» на Тверском бульваре с косметикой и декором, «Коробка конфет» на Новом Арбате с легендарными московскими сладостями и даже волшебный вокзал на Болотной площади, словно из книг о Гарри Поттере.
«Эти площадки посетили 570 тысяч человек, продано 50 тысяч товаров, а 10% выручки отправили в благотворительный фонд «Народный фронт», — рассказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства Москвы.
Любители сладкого оценили фестиваль «Московское чаепитие», а ценители красоты — Неделю красоты в Манеже, где собрались более 60 тысяч человек. На фестиваль «Снег и лед» с Урала привезли 600 тонн льда, превратив центр столицы в ледяную сказку.
Доброе сердце Москвы
Новогодние праздники — время чудес и добрых дел. В Москве работали «Домики добра» и акция «Добрая елка». Москвичи собирали подарки для детей из воссоединенных регионов и для участников СВО.
«Мы исполнили 1700 желаний детей от трех до 17 лет. Более 35 тысяч подарков отправили нашим бойцам и ребятам из приграничных районов. Москвичи в этом снова показали свою невероятную отзывчивость», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей Москвы.
Еще одна трогательная акция — «Обними всю Москву». Люди объединялись в большой хоровод, дарили друг другу тепло и создавали ощущение настоящего праздника.
Москва отпраздновала и Китайский Новый год — на 19 площадках столицы гости знакомились с азиатской культурой. Интерес к этому событию в китайских СМИ побил все рекорды, привлекая в Москву множество туристов из Азии.