Итоги «Зимы в Москве»: 30 миллионов гостей и тысячи событий

Москва провела эту зиму с размахом. На пресс-конференции подвели итоги проекта «Зима в Москве» и обсудили, чем запомнился этот сезон. За несколько холодных месяцев столицу посетило около 30 миллионов человек, причем 59% из них — москвичи, а 46% туристов пообещали вернуться снова.





Главными хитами сезона стали ледовые катки и лыжные трассы, где можно было не только встать на коньки или лыжи, но и попасть на мастер-классы от звезд фигурного катания. Праздничная атмосфера, фестивали, Масленица с ароматными блинами, подарки для близких (и даже для бойцов на фронте!), а также грандиозное празднование Китайского Нового года — все это сделало зиму в Москве по-настоящему волшебной.