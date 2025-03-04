«Всегда ты будешь»: где встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне?

В России продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей и унесшей жизни десятков миллионов советских граждан. Включились все! Музеи, театры, артисты... И каждый готовит что-то особенное. Куда сходить на 9 Мая, чтобы когда-нибудь с гордостью рассказывать об этом своим внукам?
Одной из главных площадок празднования станет Государственный Кремлевский дворец. Уже 5 мая здесь пройдет вечер «И помнит мир спасенный», а днем раньше выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Его концерт будет называться «Эхо Победы».
«Программа, в которую вошли лучшие песни, посвященные Великой Отечественной войне, призвана не только развлекать, но и пробуждать воспоминания о героизме и мужестве тех, кто защищал нашу Родину, — говорится в анонсе. — Каждая исполненная композиция переносит зрителей в эпоху, полную напряжения и надежды, позволяет ощутить дух времени и осознать силу человеческого духа в самые тяжелые моменты».
Кстати, Дмитрий будет не один, а со своим коллективом «Певцовъ-Оркестр». Начало выступления — в 18:00, стоимость билетов — от 700 рублей.
Не остался в стороне и театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, где готовят спектакль «Василий Теркин».
Режиссером постановки станет заслуженный деятель искусств Любовь Гречишникова, сообщила певица на пресс-конференции в ТАСС, а главную роль исполнит народный артист РСФСР Сергей Никоненко.
«Но это не просто чтение поэмы, это целое действо, в котором заключена история нашего государства, — считает Надежда Георгиевна. — Сергей Петрович — он тебе и рассказчик, и главный персонаж. Он меняется сам, попадая по сюжету в разные обстоятельства, он видит, как на фронт уходят совсем юные мальчики. Вот вам, пожалуйста, и параллель с сегодняшним днем. Мы, конечно, не загадываем, но мы это сделаем, я абсолютно убеждена».
Чем им интересен Теркин? Тем, что не опускает рук!
«Оказываясь в самой тяжелой жизненной ситуации, он не поддается унынию, — размышляет Никоненко. — Остается человеком. Остается бойцом и верит в Победу».
Премьера постановки назначена на 9 мая. Начало — в 14:00.
А в Театре Российской армии готовятся к премьере спектакля Игоря Угольникова под рабочим названием «Суд народов». Он поставлен по одноименной пьесе Виталия Павлова и рассказывает о Нюрнбергском процессе.
Это должна быть очень трогательная и интересная история, обещают создатели, со множеством внутренних линий. В спектакле планируют использовать макеты самолетов, танков и экраны дополненной реальности.
Напомним, что в этом году Центральному академическому театру Российской армии исполняется 95 лет — и в этом тоже есть своя символика!
В Театре «У Никитских ворот» готовится премьера спектакля «Всегда ты будешь». И он — особенный, потому что создан студентами второго курса Института театрального искусства имени И.Д. Кобзона под руководством народного артиста России Марка Розовского.
Основой постановки стал дневник советской партизанки Нины Костериной, который был опубликован в 1964 году со вступительной статьей Льва Кассиля и послесловием ее отца — Алексея Евграфовича. В заметках описаны события ее жизни с 1936-го по 1941 год.
«Эта девочка отдала жизнь за Родину, — рассказывает ребятам Марк Григорьевич. — Но еще в 30-е годы, будучи школьницей, начала вести очень подробный дневник. И в этом дневнике, как мне кажется, отразились и ее мечты, и ее детские переживания, и первая любовь... А потом грянула война, и она пошла на фронт!»
«Прощаюсь и с дневником. Сколько лет был он моим верным спутником, поверенным моих обид, свидетелем неудач и роста, не покидавшим меня в самые тяжелые дни, — гласит последняя запись. — Я была с ним правдива и искренна... Может быть, будут дни, когда, пережив грозу, вернусь к твоим поблекшим и пожелтевшим страницам. А может быть... Нет, я хочу жить! Это похоже на парадокс, но так на самом деле: потому я и на фронт иду, что так радостно жить, так хочется жить, трудиться и творить... жить, жить!»
Нины не стало при выполнении боевого задания. На момент смерти ей было всего 20 лет...
Ближайший показ спектакля состоится 21 апреля в 19:00. Премьера пройдет на Старой сцене. Приходите поддержать ребят, это очень волнительно и ответственно!