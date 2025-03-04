«Всегда ты будешь»: где встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне?

В России продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей и унесшей жизни десятков миллионов советских граждан. Включились все! Музеи, театры, артисты... И каждый готовит что-то особенное. Куда сходить на 9 Мая, чтобы когда-нибудь с гордостью рассказывать об этом своим внукам?





Одной из главных площадок празднования станет Государственный Кремлевский дворец. Уже 5 мая здесь пройдет вечер «И помнит мир спасенный», а днем раньше выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Его концерт будет называться «Эхо Победы».