Полмиллиарда рублей. Столько государство выделило на фильмы Сарика Андреасяна

На фильмы от Сарика Андреасяна, раскритиковавшего ленты Андрея Тарковского и пославшего «на хер» всех несогласных с ним, государство выделило 590 миллионов рублей за 10 лет. В итоге студия продюсера не смогла рассчитаться с долгами за поддержку и обанкротилась.





Фонд кино и Минкультуры России выделяли деньги продакшенам, а Андреасян выступал продюсером картин. 415 миллионов передали компаниям безвозмездно, следует из данных ЕАИС, с которыми ознакомился Daily Storm. В свою очередь, 175 миллионов рублей студии должны были вернуть Фонду кино. Минкульт РФ не просил возвращать деньги.





Самую слабую поддержку получили комедия «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» и семейный фильм «Робо». На каждую из картин Андреасяна безвозмездно выделили по 30 миллионов рублей.





Самой дорогой для казны оказалась лента про советских супергероев «Защитники». Творчество кинокомпании Enjoy Movies обошлось Фонду кино в 200 миллионов рублей. 50 миллионов авторы должны были вернуть.





В 2017 году фильм провалился в прокате. Спустя некоторое время студия подала заявление о банкротстве. Как сообщали СМИ, у компании появились долги перед партнерами. Также Enjoy Movies задолжала Фонду кино 50,8 миллиона рублей за супергеройский блокбастер. В 2017 году студия сумела договориться с кредиторами, иск о банкротстве отозвали.





Однако осенью 2021-го компания вновь подала в суд заявление о банкротстве, писали журналисты. Студия задолжала деньги в том числе и Фонду кино. Организацию признали несостоятельной 2022 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».





Деньги на картины Сарика Андреасяна выделяли с 2016-го по 2020 год. В последнее время ему отказывают в поддержке фильмов. Режиссер и продюсер часто подчеркивал это в своем Telegram-канале и благодарил зрителей за поддержку.





Скандал с Сариком Андреасяном произошел на встрече со студентами московского Киноколледжа №40. Он сказал, что ненавидит ленты Тарковского и считает его работы частью «деградирующего кинематографа». Актер и друг легендарного советского режиссера Николай Бурляев заявил Daily Storm, что «эпатажный, хамский выпад» исходит от человека, которому не светит подобный успех.