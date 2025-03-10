«Нереальный, фантастический, галактический, гениальный»: композитору Александру Зацепину — 99!

— Удивительно добрый человек! Это большая редкость для нашего нынешнего шоу-бизнеса. В нем сочетаются гениальность и человечность. Великий композитор, который создал огромное количество шедевров. Очень люблю его песню «Есть только миг». Хотя трудно выделить какую-то одну, все песни Зацепина давно уже ушли в народ и стали любимыми.





Александр Сергеевич, мы очень хотим, чтобы вы еще долго радовали нас своим творчеством и тем, что вы рядом!





Оксана Гайдай, дочь Леонида Гайдая:





— Сегодня Александру Сергеевичу исполнилось 99 лет. Это прекрасная дата, и вся наша семья приносит ему свои самые теплые поздравления! Мы желаем ему творческих успехов и радовать нас еще и еще!





Недавно видели его по телевизору и были очень рады, что Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда. Мы счастливы, что живем с ним в одно время!





Катя Лель, заслуженная артистка России: