«Нереальный, фантастический, галактический, гениальный»: композитору Александру Зацепину — 99!

Звезды российской сцены и родные Леонида Гайдая поздравили композитора Александра Зацепина с красивой датой. Сегодня маэстро исполняется 99 лет! Его музыка звучит и в «Бриллиантовой руке», и в «Кавказской пленнице», и в «Ну, погоди!», его песни знают и любят все поколения. «Это счастье — жить с ним в одно время! — говорят люди. — Это наша история и наша культура».
Юлиан, заслуженный артист России:
— Удивительно добрый человек! Это большая редкость для нашего нынешнего шоу-бизнеса. В нем сочетаются гениальность и человечность. Великий композитор, который создал огромное количество шедевров. Очень люблю его песню «Есть только миг». Хотя трудно выделить какую-то одну, все песни Зацепина давно уже ушли в народ и стали любимыми.
Александр Сергеевич, мы очень хотим, чтобы вы еще долго радовали нас своим творчеством и тем, что вы рядом!
Оксана Гайдай, дочь Леонида Гайдая:
— Сегодня Александру Сергеевичу исполнилось 99 лет. Это прекрасная дата, и вся наша семья приносит ему свои самые теплые поздравления! Мы желаем ему творческих успехов и радовать нас еще и еще!
Недавно видели его по телевизору и были очень рады, что Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда. Мы счастливы, что живем с ним в одно время!
Катя Лель, заслуженная артистка России:
— Я от всего сердца поздравляю нашего прекрасного Александра Сергеевича Зацепина с 99-летием. Потрясающая дата и нереально красивый человек, наполненный светом, энергией и жизнелюбием!
Мне довелось с ним общаться на проекте «Суперстар!» где он сидел в жюри, а я исполняла его великолепную песню «Вьюга» в новой обработке, которая ему очень понравилась. И, конечно, счастьем было расти на его песне «Есть только миг». Я обожаю эту композицию и буду обожать всегда!
Хочу пожелать ему нескончаемой энергии, долгих-долгих и самых счастливых лет жизни, радовать нас своим творчеством! Спасибо большое, что вы есть! Спасибо большое, что вы такой нереальный, фантастический, галактический и гениальный.
С любовью, Катя Лель.
Маргарита Суханкина, заслуженная артистка РФ:
— Гениальный композитор! И то, что он жив и здоров, — это огромная радость для всей страны! Это просто замечательно, поэтому я хотела бы пожелать ему долгих-долгих лет!
Его недавно показывали по телевизору, и я была очень рада его видеть. Потому что, конечно, это история! Это история нашей страны, это история нашей культуры. Это глыба. На этих фильмах, на его песнях и музыке мы все выросли.
Это здорово, это счастье колоссальное, когда есть такие композиторы. Хочется, чтобы они рождались еще.
Но, как говорят, такие люди появляются только раз в 100 лет. И я очень рада, что он с нами. Так же, как и Александра Николаевна Пахмутова! Таких людей надо холить, лелеять, поддерживать и поощрять. Это гордость нашего государства и нашей культуры.
Ничего, кроме счастья, что мы живем и дышим с ним одним воздухом в нашей великой стране!