В РПЦ предостерегли людей от молитв о смертях других людей

Белорусский священнослужитель, автор YouTube-канала «Батюшка ответит» Александр Кухта заявил о допустимости молитв о смертях других людей. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с Daily Storm напомнил, что просить Бога о гибели человека — это злой поступок.





«Молитва — это не просто честный разговор с Богом, это покаянный разговор с Создателем. Любому верующему человеку, даже, думаю, воспитанному не в христианстве, ясно, что любое зло (а смерть — зло), которое он призывает на голову другого в молитве, обратится на него самого», — сказал Кипшидзе.





«Поэтому мысли о желании смерти другому человеку надо не излагать в молитве, а исповедовать как грех. Вероятно, такое понимание молитвы странным образом истирается из головы и сердца некоторых запрещенных в священнослужении клириков, к которым относится Кухта», — добавил он.





Пост, посвященный мольбам о смертях других людей, Кухта опубликовал в своем Telegram-канале. В нем священник заявил, что молитва — это честный разговор с Богом. От него нет смысла скрывать, если «что-то болит», и лучше «сказать как есть».





При этом Кухта отметил, что молитва — «это не магия и не тетрадь смерти», воспринимать ее нужно не как крик о наказании для другого, а как крик о помощи для себя, который в итоге научит отпускать и исцеляться.