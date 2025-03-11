«У меня стекла заклеены армированным скотчем»: известные люди Москвы и Подмосковья рассказали, как пережили атаку беспилотников

Известные жители Москвы и Подмосковья рассказали, как провели ночь на 11 марта. Cтоличный регион подвергся массовой атаке беспилотников. Бахало в Жуковском, громыхало в Раменском и Видном. Не спал Подольск. Но страшнее всего, что есть погибшие!
Москва, 04:35, мэр столицы Сергей Собянин сообщает, что в Раменском городском округе зафиксирован налет БПЛА. После чего таких сообщений становится все больше...
К семи утра число сбитых дронов достигнет 69, а к девяти вырастет до 91. По предварительной информации, все летательные аппараты запускали из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей, они следовали по 6-12 штук разом.
«Малаховка — громко» — писали в Сети.
«Бояркино — дом трясет, когда это закончится?»
«Лыткарино. В пять утра проснулась от грохота».
«Зябликово. Подскочили от взрыва».
Проснулся от взрывов и город Жуковский.
«Примерно в 05:25 стало понятно, что работает ПВО, — рассказывает Daily Storm живущий там экстрасенс Дмитрий Волхов. — Но мы уже привыкшие, поэтому я просто взял кота и пошел спать в коридор».
«На чем спал? Да нет, какой диван... — говорит он. — На эти случаи у меня есть спальник. А стекла заклеены армированным скотчем. Я сделал это еще осенью, когда было уже жестко. Крест-накрест! Как и полагается».
По словам Дмитрия, грохот продолжался примерно до восьми утра, и все это время он провел на полу.
«А что делать? Главное не подходить к окнам, — предупреждает он. — Иначе посечет осколками».
Проснулась от грохота и мама журналиста Димы Холодова — Зоя. Она живет в Подольске.
«В шестом часу что-то бахнуло, — вспоминает Зоя Александровна. — А потом еще и еще. Я смотрю в окно, а в нашей части города погас свет. Думаю, надо найти фонарик. Пошла искать — и снова грохот».
Страшно — не то слово! Ты одна в квартире, за окном ни огонька.
«Помню, что посмотрела в телефон, чтобы узнать, осталась ли зарядка. И тут звонит соседка и спрашивает, как поступить. На улице гремит, а ей на работу. Что делать-то? Я говорю: «Ну ты пока собирайся, а там посмотришь».
Сирен не было, отмечает Зоя Александровна. Хотя в ее военном детстве они звучали на весь город. Да и никуда не побежишь.
«Я даже сумку собирать не стала, — говорит наша собеседница. — Только проверила, идет ли вода».
Как пережил эту ночь рэпер Гуф? Писали, что он купил дом в Апрелевке.
«Нет, он сейчас там не живет, — говорит Daily Storm его директор Эдгар Кеосаян. — Поэтому не знаю, не могу сказать. Он сейчас не там. Ну, бывает иногда. Но у него все хорошо!»
А Эвелина Бледанс была в поездке.
«Я нахожусь в Санкт-Петербурге и провела здесь весь вчерашний день и ночь, — рассказывает актриса. — У нас подготовка премьерного спектакля с Игорем Лифановым и Еленой Захаровой. Он называется «Авантюра». Поэтому эти события прошли мимо меня. Но я видела в новостях... Это очень страшно! Я приношу свои соболезнования!»
Напомним, что в прошлом году один из таких дронов-камикадзе врезался в дом, где жил музыкант группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя Тимур Одилбеков). Его квартира находилась в Раменском.
«Какой рассвет красивый. Очень красивое небо, да, ребят?» — спрашивает он в ролике, на котором показывает выбитые стекла.
Однако сейчас обошлось. «Он там не проживает, — говорят в его команде. — Но вроде в этот раз все норм!»