«У меня стекла заклеены армированным скотчем»: известные люди Москвы и Подмосковья рассказали, как пережили атаку беспилотников

«На чем спал? Да нет, какой диван... — говорит он. — На эти случаи у меня есть спальник. А стекла заклеены армированным скотчем. Я сделал это еще осенью, когда было уже жестко. Крест-накрест! Как и полагается».





По словам Дмитрия, грохот продолжался примерно до восьми утра, и все это время он провел на полу.





«А что делать? Главное не подходить к окнам, — предупреждает он. — Иначе посечет осколками».





Проснулась от грохота и мама журналиста Димы Холодова — Зоя. Она живет в Подольске.





«В шестом часу что-то бахнуло, — вспоминает Зоя Александровна. — А потом еще и еще. Я смотрю в окно, а в нашей части города погас свет. Думаю, надо найти фонарик. Пошла искать — и снова грохот».





Страшно — не то слово! Ты одна в квартире, за окном ни огонька.





«Помню, что посмотрела в телефон, чтобы узнать, осталась ли зарядка. И тут звонит соседка и спрашивает, как поступить. На улице гремит, а ей на работу. Что делать-то? Я говорю: «Ну ты пока собирайся, а там посмотришь».





Сирен не было, отмечает Зоя Александровна. Хотя в ее военном детстве они звучали на весь город. Да и никуда не побежишь.





«Я даже сумку собирать не стала, — говорит наша собеседница. — Только проверила, идет ли вода».





﻿Как пережил эту ночь рэпер Гуф? Писали, что он купил дом в Апрелевке.