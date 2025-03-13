Захват Суджи, 2024 год

Все это было, было… Но кто мог поверить, что спустя 80 с лишним лет история сделает очередной круг и все вернется? После начала специальной военной операции Суджу начали обстреливать войска ВСУ, а 6 августа 2024 в городе развернулись боевые действия.





Жители города начали публиковать видео с разрушениями, а в Курске объявили о необходимости пополнения запасов донорской крови. Из желающих сдать донором начала выстраиваться очередь.





Тогда же появились и первые сообщения о жертвах. Например, о 24-летней Нине Кузнецовой. Девушку расстреляли. На момент смерти она была беременна вторым ребенком.





Жертвы немецкой оккупации 1941 — 1943 годов





Войдя в Суджу, немецкие войска тут же стали наводить свои порядки. На заборах появились объявления, которые заканчивались словами «расстрел» или «смертная казнь».





«В каждого, кто появится на улице после восьми часов вечера, стреляют без предупреждения», — заявлял противник.





На городской площади появилась виселица. Началась охота на партизан. За каждого из них обещали по 100 рублей. Одну из женщин убили только за то, что она собирала оставшиеся в поле гнилые картофелины и корни сахарной свеклы. Многих сожгли заживо. Среди них были дети.





«Война скатилась камнем с плеч, но в детской памяти отсняты / Чужая лающая речь и треск чужого автомата», — писал суджанский поэт Павел Ветошкин.





Жертвы оккупации 2024 — 2025 годов





Но вернемся в сегодняшний день. Точное количество жертв еще предстоит установить, хотя понятно, что их тоже много.





В октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что бойцы ВСУ удерживают даже самых беззащитных.