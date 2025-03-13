Жители Суджи с ликованием встречают российских бойцов, которые освобождают город после оккупации. Люди плачут, обнимаются и благодарят их за спасение, а на главной площади реет бело-сине-красный флаг. И как не скажешь, что все повторяется? Выстояв в 1943-м, этот маленький, но непокоренный город вновь говорит: «Я — жив! И меня не сломить!»
Захват Суджи, 1941 год
Нынешняя оккупация уже не первая. Во время Великой Отечественной войны город находился под контролем немцев. Старожилы вспоминали, как 4 октября 1941 года над Суджей увидели самолет с черным крестом, который сбросил на нее пять авиабомб, а через несколько недель на ее улицах начали замечать и людей в нацистской форме.
Не стало газет, не стало радио, в домах вместо электричества загорелись каганцы. Фашисты захватили местные здания и использовали их под свои нужды. В одном из домов открыли кафе-ресторан. Местную молодежь отлавливали и угоняли в Германию.
Захват Суджи, 2024 год
Все это было, было… Но кто мог поверить, что спустя 80 с лишним лет история сделает очередной круг и все вернется? После начала специальной военной операции Суджу начали обстреливать войска ВСУ, а 6 августа 2024 в городе развернулись боевые действия.
Жители города начали публиковать видео с разрушениями, а в Курске объявили о необходимости пополнения запасов донорской крови. Из желающих сдать донором начала выстраиваться очередь.
Тогда же появились и первые сообщения о жертвах. Например, о 24-летней Нине Кузнецовой. Девушку расстреляли. На момент смерти она была беременна вторым ребенком.
Жертвы немецкой оккупации 1941 — 1943 годов
Войдя в Суджу, немецкие войска тут же стали наводить свои порядки. На заборах появились объявления, которые заканчивались словами «расстрел» или «смертная казнь».
«В каждого, кто появится на улице после восьми часов вечера, стреляют без предупреждения», — заявлял противник.
На городской площади появилась виселица. Началась охота на партизан. За каждого из них обещали по 100 рублей. Одну из женщин убили только за то, что она собирала оставшиеся в поле гнилые картофелины и корни сахарной свеклы. Многих сожгли заживо. Среди них были дети.
«Война скатилась камнем с плеч, но в детской памяти отсняты / Чужая лающая речь и треск чужого автомата», — писал суджанский поэт Павел Ветошкин.
Жертвы оккупации 2024 — 2025 годов
Но вернемся в сегодняшний день. Точное количество жертв еще предстоит установить, хотя понятно, что их тоже много.
В октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что бойцы ВСУ удерживают даже самых беззащитных.
«У нас есть данные о том, что в Судже насильственным образом удерживаются люди. Причем подавляющее большинство — это женщины, старики и дети. Их силком загнали в одно из социальных учреждений, — рассказал он в интервью издательскому дому «Беларусь сегодня». — Это те преступления, за которые киевский режим обязательно понесет ответственность».
А командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаутдинов заявлял, что над жителями не только издеваются, но и подвергают их расстрелам.
Освобождение Суджи в марте 1943 года
Немецко-фашистская оккупация Суджанского района продолжалась 16 долгих месяцев и закончилась 3 марта 1943 года, когда в него вошли русские войска.
Весна была холодной. На пути вставали снежные сугробы. Танки с трудом двигались к городу. Но благодаря упорству и героизму войск 167-й пехотной дивизии под командованием генерал-майора Мельникова, части 237-й стрелковой дивизии генерал-майора Петра Дьяконова и 180-й танковой бригады полковника Михаила Киселева враг был все же выбит!
Интересный момент: за несколько недель до освобождения советские летчики пролетели над городом и сбросили на него листовки, в которых сообщили о победе под Сталинградом. Бойцы верили: это придаст людям сил.
И как же их потом встречали… Было все — и слезы, и объятья. И твердая уверенность, что Судже — жить!
Освобождение города в марте 2025 года
Приграничье, наше время. Министерство обороны сообщает об освобождении еще 12 населенных пунктов. Это Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Агроном и Косица и более 100 квадратных километров территории Курской области, а подразделения уже заходят в Суджу.
Километр, еще километр, и напротив Дома культуры появляются два флага: один — России, а другой — ВДВ. Из города выводят мирных жителей, большинство из которых пенсионеры. Люди плачут.
«Мы ждали 215 дней. А как мы могли не верить?» — спрашивают они у корреспондента Первого канала.
«В настоящее время продолжается зачистка населенного пункта, — сообщается на канале группировки «Север», — во многих подвалах все еще остались оккупанты. Однако их судьба давно предрешена и никакой роли они не сыграют. Суджа освобождена!»