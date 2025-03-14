Настоятель храма Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области поделился своей радостью от того, что на крыше церкви появился бело­-сине-красный флаг. Это значит, враг повержен и в село вошли российские войска. Жаль, самой Махновки почти нет. От нее остались лишь руины.

Село Махновка появилось в XVII веке на реке Суджа. Люди выращивали овощи и фрукты. Разводили птицу, скот и занимались лозоплетением.

А в 1871 году тут заложили храм во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. С колокольней, каменный, настоящую гордость всей округи— и по селу полились звоны!

Были и испытания. В годы гонений на веру с храма сбросили колокола, один из которых был утоплен в реке, а в здании открыли клуб. Чтобы спасти иконы, жители прятали их по домам.

В сороковых оно переживет оккупацию, а в пятидесятых его будут использовать то под молокоприемный пункт, то под зернохранилище. Однако самые страшные несчастия придут в 2024-м, когда на Махновку полетят кассетные боеприпасы.