Настоятель храма Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области поделился своей радостью от того, что на крыше церкви появился бело-сине-красный флаг. Это значит, враг повержен и в село вошли российские войска. Жаль, самой Махновки почти нет. От нее остались лишь руины.
Село Махновка появилось в XVII веке на реке Суджа. Люди выращивали овощи и фрукты. Разводили птицу, скот и занимались лозоплетением.
А в 1871 году тут заложили храм во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. С колокольней, каменный, настоящую гордость всей округи— и по селу полились звоны!
Были и испытания. В годы гонений на веру с храма сбросили колокола, один из которых был утоплен в реке, а в здании открыли клуб. Чтобы спасти иконы, жители прятали их по домам.
В сороковых оно переживет оккупацию, а в пятидесятых его будут использовать то под молокоприемный пункт, то под зернохранилище. Однако самые страшные несчастия придут в 2024-м, когда на Махновку полетят кассетные боеприпасы.
Над селом встал черный дым, а в домах мирных жителей начали орудовать украинские мародеры. Брали все — вплоть до белья. Что уж говорить про церковь!
«Само здание стоит, а внутри пусто, — говорит настоятель храма Иоанна Предтечи Николай Мельникович. — Попав внутрь, они срывали все! Вплоть до иконостаса. А мы уехали и ничего не взяли, даже облачение. Мы думали, это на день-на два. В чем вышли, в том и спасались».
Покинув село, батюшка служит в Курской области.
«Нет, без работы не остались — владыка дал каждому приход, — делится священник. — Кто-то уехал в Подмосковье, кто-то — под Тверь, а я здесь и буду ждать возможности вернуться. Бросать что ли свой храм? Там все родное. Когда я стал служить, там даже колокольни не было! Все сделано с любовью. Как его оставишь?!»
Правда, возвращаться пока некуда. Там, где он жил, теперь руины.
«Моего дома больше нет, — рассказывает отец Николай. — Он разрушен до фундамента. А в Суджанском районе нет ни одного целого села. Все разбиты под 90, под 100 процентов.
Но ничего, люди держатся, хоть это и нелегко. Некоторые потеряли рассудок — их отправляют больницы. Помешались умом. Некоторым не захотелось жить... А другие от переживаний заработали онкологические заболевания. Вот в чем беда! Они трудились на своей земле — и все потеряли!»
Выплаты? Дают. Но если бы вы видели цены! Квартиры в Курске стали в два раза дороже...
Но может это время, размышляет он. Когда надо собрать силы и выстоять? Ведь надежда есть всегда.
«Сколько стран на белом свете, и только Русь зовут Святой, — вспоминает батюшка. — Почему? Потому что Бог нас любит! Главное, не привязываться ни к чему материальному. Как говорят, на «Мерседесе» в рай не заедешь. Надо заезжать на добрых делах».
А еще верит: Махновку — заново отстроят, и в ней снова будут и школа, и детский сад.
«Я знаю, что половина жителей вернутся, — уверен настоятель. — Когда все закончится, приезжайте к нам в гости! Ведь места у нас чудесные. Я всю Курскую область объездил: и Глушковский район, и Суджанский... — здесь такая красота!
А какие здесь были храмы!»