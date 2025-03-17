«Он отдал жизнь за Родину!»: Владимир Винокур передал низкий поклон родным бойца Артура Лапшина, чьим именем назвали его техникум

Народный артист Владимир Винокур передал низкий поклон родным Героя России Артура Лапшина, чьим именем теперь назван его родной Курский монтажный техникум. Артур доблестно защищал ЛДНР и погиб, прикрывая товарищей! Ему было всего 33.





Одно из старейших учебных заведений Курска обрело имя гвардии прапорщика Артура Лапшина. Об этом попросила мать героя, а окончательное решение было принято после встречи врио губернатора Александра Хинштейна с сотрудниками фонда «Защитники Отечества».





Боец был его выпускником, но получив диплом, пошел в армию и подписал контракт с ВС РФ.





«Дорогие земляки! Куряне! — обращается Владимир Натанович. — Я всегда гордился, что окончил Курский монтажный техникум, а теперь горжусь еще больше. Потому что теперь это техникум имени Артура Лапшина. Прекрасного парня и Героя России, который отдал свою жизнь за Родину!»





«Я низко кланяюсь родным и близким этого молодого человека, — говорит артист в беседе с Daily Storm. — Нашего героя! Курского героя... Техникум теперь не безымянный! Еще раз кланяюсь его близким. Держитесь, друзья!»