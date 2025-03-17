«Он отдал жизнь за Родину!»: Владимир Винокур передал низкий поклон родным бойца Артура Лапшина, чьим именем назвали его техникум

Народный артист Владимир Винокур передал низкий поклон родным Героя России Артура Лапшина, чьим именем теперь назван его родной Курский монтажный техникум. Артур доблестно защищал ЛДНР и погиб, прикрывая товарищей! Ему было всего 33.
Одно из старейших учебных заведений Курска обрело имя гвардии прапорщика Артура Лапшина. Об этом попросила мать героя, а окончательное решение было принято после встречи врио губернатора Александра Хинштейна с сотрудниками фонда «Защитники Отечества».
Боец был его выпускником, но получив диплом, пошел в армию и подписал контракт с ВС РФ.
«Дорогие земляки! Куряне! — обращается Владимир Натанович. — Я всегда гордился, что окончил Курский монтажный техникум, а теперь горжусь еще больше. Потому что теперь это техникум имени Артура Лапшина. Прекрасного парня и Героя России, который отдал свою жизнь за Родину!»
«Я низко кланяюсь родным и близким этого молодого человека, — говорит артист в беседе с Daily Storm. — Нашего героя! Курского героя... Техникум теперь не безымянный! Еще раз кланяюсь его близким. Держитесь, друзья!»
Биография Артура полна героических событий. Сначала — пулеметчик, позже — командир отделения группы спецназа. Участник боевых действий в Сирии и ЛДНР.
«16 января 2023 года отряд спецназа во главе с гвардии прапорщиком Лапшиным, попав в засаду, был окружен и атакован украинскими националистами, — сообщается на сайте Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики. — Командир группы вел бой на переднем краю обороны, грамотно отдавая приказы, и одновременно корректировал огонь своих подчиненных.
Лапшин был тяжело ранен, но продолжал командовать личным составом. С мужеством и отвагой он прикрывал огнем и защищал своих боевых товарищей. Враг понес большие потери и отступил».
К сожалению, сам Артур не выжил. Бойца похоронили в Курске. На мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Лапшин награжден медалью Суворова и медалью Жукова. Он — кавалер Ордена Мужества и Герой России (посмертно).
К слову, Артур — первый из курян, удостоенных звезды Героя, а региональное отделение РВИО даже посвятило ему отдельный сборник «Позывной Курск».
«Он нашел себя там, среди ребят, — рассказывала в одном из интервью его мама Анжела Владимировна, — и по-другому не мог. В нашу последнюю встречу мы уже понимали, чувствовали, что он не вернется. Просили его не уходить на службу. Убеждали. Семья, дочки... Он только ответил: «Умирать нестрашно!»
Напомним, что Владимир Винокур поступил в Курский монтажный техникум еще в 1963-м. Он учился по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и защитил диплом по теме «Арматурный цех производительностью 10 тысяч тонн арматуры в год». В подвале даже есть стена, которую он выложил на практике.
Но все пошло иначе. Получив профессию, Владимир Натанович ушел в армию и стал служить в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Строителя не получилось — а получился замечательный артист!