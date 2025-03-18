Звезды эстрады — о смерти отца Филиппа Киркорова: Бедрос — человек-легенда, который всегда оставался мужчиной

На 93-м году жизни умер народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях его сын Филипп Киркоров. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Бедрос Киркоров — человек-легенда, который оставался мужчиной до последнего дня. Так отозвалась в разговоре с Daily Storm о своем ушедшем друге экс-солистка групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина. Певица Лолита также отметила, что отец Филиппа Киркорова прожил долгую жизнь, достойную исключительно аплодисментов.





«Потрясающий был человек. Думаю, вы не услышите ни одного отрицательного мнения о нем. Это действительно человек-легенда, человек-позитив! Вулкан эмоций, радость источал. Неважно, сколько ему лет — Бедрос все время был в тусовке. Приезжал на какие-то мероприятия, выступал, пел а капелла. Вызывал невероятный восторг, уважение и восхищение», — сказала Гулькина.





Она вспомнила, что виделась с отцом Филиппа Киркорова и когда ему было 90, и в 91 год. И человек, по словам собеседницы, находился в ясном рассудке.





«Он всегда подскакивал, бежал обниматься со словами: «Наташенька, привет! Как я рад тебя видеть!», целовал ручку. Оставался мужчиной до последнего дня. Это человек с большой буквы во всех смыслах этого слова! Начиная с того, что он невероятно талантлив и заканчивая тем, что он просто настоящий мужчина. Очень жаль, что он ушел. Казалось, Бедрос всегда будет с нами...» — многозначительно добавила Гулькина.





Певица Лолита в начале беседы с Daily Storm выразила свои глубокие соболезнования Филиппу Киркорову. Он сделал все возможное, чтобы его папа прожил дольше и качественно, отметила исполнительница.





«Соболезнования внукам и всем, кто был близок к семье Бедроса. Бедрос, которого я помню совсем маленькой в телевизоре, всегда был красивым и хорошо звучащим певцом. Царствия ему небесного... Он прожил долгую жизнь, достойную аплодисментов», — заключила Лолита.





Еще один мэтр эстрады — Лев Лещенко — также выразил соболезнования в связи с кончиной отца Филиппа Киркорова. Народный артист России вспомнил, что последний раз встречался с Киркоровым-старшим на его 90-летнем юбилее.





«Очень жалко, но время идет, все в возрасте, болеют. Он все-таки дожил во здравии и ходил, и не был прикован к постели. Это уже положительный момент», — заметил Лещенко в беседе с Telegram-каналом «Звезда».





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин тоже поделился эмоциями после известия о смерти Киркорова-старшего. «Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Самочувствие у Бедроса Киркорова было согласно паспортным данным, как говорил Иосиф Давыдович Кобзон», — заявил Пригожин «Ленте.ру».





Бедрос Киркоров прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына, заявила ТАСС Лариса Долина. «Он был очень хорошим человеком, и многое Филипп перенял от него: доброту, жизненный оптимизм и талант, конечно. Талант у него точно от Бедроса», — уверена певица. Она также добавила, что много лет знала Киркорова-старшего как талантливого и душевного человека, который «не чаял души в своем сыне».





Композитор и исполнитель Юрий Антонов также заявил агентству, что Бедрос Киркоров был прекрасным уважаемым человеком и замечательным певцом. «Я, конечно, безумно сожалею и выражаю свои искренние соболезнования его сыну Филиппу Киркорову. Замечательный певец. Я очень огорчен этим событием», — признался Антонов.





Также свои соболезнования Филиппу Киркорову выразили Лера Кудрявцева, Ольга Бузова, Алена Водонаева и другие представители шоу-бизнеса. Звезды сделали репост публикации о смерти Киркорова-старшего на своих страницах в соцсетях.





Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Бедрос записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими известными исполнителями.





В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным. Также артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».





В последние годы Киркоров-старший жаловался на боли в сердце и ногах, а также дважды переболел коронавирусом. По данным ТАСС, прощание с Бедросом Филипповичем пройдет 21 марта, а похоронят артиста на Троекуровском кладбище.