Умер Бедрос Киркоров

Советский певец Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни. О смерти звезды сообщил его сын Филипп на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).





«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал Филипп Киркоров.





Причиной смерти артиста стала остановка сердца, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Филиппа Киркорова.





В сентябре 2024 года Бедрос был госпитализирован. По данным РЕН ТВ, мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии с отеком легких.





Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Бедрос записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими.





В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным. Также артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».