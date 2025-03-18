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Задержанный комик Останин на допросе извинился за свои шутки
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По словам стендапера, он не хотел никого обидеть undefined
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Задержанный комик Останин на допросе извинился за свои шутки

По словам стендапера, он не хотел никого обидеть

Задержанный стендап-комик Артемий Останин на допросе извинился за свое выступление и заверил, что у него не было желания кого-то оскорбить. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК).


На вопрос, осознавал ли комик характер своих действий, Останин ответил, что осознавал необходимость выступить со стендапом. Юморист подчеркнул, что у него не было цели задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе.


Ранее сообщалось, что Останина задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды.


По данным СК, комик на концерте в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе специальной военной операции (СВО).

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#комик #допрос #ск
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