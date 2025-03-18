Комика Останина задержали за оскорбление участника СВО и повесили ему на шею мясорубку

Стендап-комика Артемия Останина задержали по делу о возбуждении ненависти либо вражды после оскорбления участника специальной военной операции (СВО) во время выступления, сообщили в Следственном комитете (СК).





По версии следствия, Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО.





На данный момент комик имеет статус подозреваемого по уголовному дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Данная статья предусматривает до шести лет лишения свободы.





В заявлении СК отмечается, что Останин был задержан при попытке пересечь границу России. Его доставили для допроса в Москву.





Комика задержали на границе с Белоруссией, пишет Telegram-канал «Белорусский силовик». Также канал публикует фотографию, где на шее у Останина висит мясорубка. По его данным, белорусские силовики вручили стендаперу мясорубку перед передачей российским коллегам.





В выступлении про СВО нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, заявил Останин в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости». По словам стендапера, в его шутке говорится про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Канал уточняет, что на выступление Останина обратила внимание организация «Зов народа» и направила обращение в СК.