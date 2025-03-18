Bloomberg: Москва потребовала прекратить поставки оружия Киеву на время перемирия

Россия потребовала приостановить все поставки оружия на Украину на время 30-дневного периода прекращения огня, которое предложили Вашингтон и Киев по итогам переговоров в Саудовской Аравии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.





Собеседники издания уточнили, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня.





Источник агентства, знакомый с российской позицией, подчеркнул, что Путин стремится «к временной приостановке поставок оружия». Предполагается, что они могут возобновиться после заключения мирного соглашения, в котором от Украины потребуют ограничить свой военный потенциал.





Евросоюз сопротивляется этому требованию, так как блокировка военных поставок может привести к перевооружению Российской армии, сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник.





Встреча между Путиным и Уиткоффом состоялась 13 марта. Позже спецпосланник Трампа заявил, что он ожидает достижения перемирия на Украине в течение нескольких недель.