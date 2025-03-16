Спецпосланник Трампа Уиткофф допустил достижение перемирия на Украине в течение нескольких недель

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что позиции российской и американской сторон по вопросу урегулирования на Украине сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель.





Он отказался уточнить, какие условия озвучивает Россия, но сообщил, что территории, которые находятся под контролем Москвы, будут частью дискуссий о прекращении огня.





Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на следующей неделе, подчеркнул Уиткофф.





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