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Спецпосланник Трампа Уиткофф допустил достижение перемирия на Украине в течение нескольких недель
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Представитель американского лидера назвал встречу с Путиным «позитивной» undefined
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Спецпосланник Трампа Уиткофф допустил достижение перемирия на Украине в течение нескольких недель

Представитель американского лидера назвал встречу с Путиным «позитивной»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что позиции российской и американской сторон по вопросу урегулирования на Украине сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель. 


Он отказался уточнить, какие условия озвучивает Россия, но сообщил, что территории, которые находятся под контролем Москвы, будут частью дискуссий о прекращении огня.


Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на следующей неделе, подчеркнул Уиткофф. 


Заметка дополняется 

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#украина #владимир путин #дональд трамп
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