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Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова
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Ранее эту должность занимал Анатолий Баргилевич undefined
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Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова

Ранее эту должность занимал Анатолий Баргилевич

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее он занимал должность командующего объединенными силами ВСУ.  


В украинском Генштабе отметили, что перед новым руководителем стоят масштабные задачи. Среди них — повышение эффективности управленческой вертикали армии, реорганизация и внедрение корпусной структуры, а также ускорение процесса принятия и реализации решений верховного главнокомандующего. 


Андрей Гнатов — выпускник Харьковского института танковых войск. В 2016–2018 годах он занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а с 2018-го по 2021 год командовал этой же бригадой.  


До назначения Гнатова пост начальника Генштаба с февраля 2024 года занимал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

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