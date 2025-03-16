Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее он занимал должность командующего объединенными силами ВСУ.





В украинском Генштабе отметили, что перед новым руководителем стоят масштабные задачи. Среди них — повышение эффективности управленческой вертикали армии, реорганизация и внедрение корпусной структуры, а также ускорение процесса принятия и реализации решений верховного главнокомандующего.





Андрей Гнатов — выпускник Харьковского института танковых войск. В 2016–2018 годах он занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а с 2018-го по 2021 год командовал этой же бригадой.





До назначения Гнатова пост начальника Генштаба с февраля 2024 года занимал генерал-майор Анатолий Баргилевич.