Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в контексте мирного урегулирования на Украине рассматривается возможность признания утраченных территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Этим он поделился в интервью ABC News.





«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — сказал Уолтц.





На вопрос о возможном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей он ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами».





Уолтц подверг критике предыдущую администрацию при Джо Байдене, стратегия которой заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется». Такая позиция, по мнению Уолтца, фактически приводит к затягиванию конфликта, который чреват сотнями тысяч жертв и риском начала третьей мировой войны.





«На данный момент возможно обсуждение того, что правильно, а что нет, а также реальности на местах. И знаете, меня поражает, как это критикуют», — добавил он.





Также Уолтц отметил, что членство Украины в НАТО маловероятно, поскольку против этого выступают США и ряд стран — участниц Североатлантического альянса.