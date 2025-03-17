Адвокат Ефремова оценил «запись» в Сети, где артист обещает устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии

Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал Daily Storm появление в Сети «записи» с артистом, где он якобы навеселе пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу. Юрий Падалко утверждает: это очередной фейк.





«Кто-то явно и специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — считает защитник Ефремова.





Он добавил, что сам артист, его представители и семья надеются на «справедливое, законное и обоснованное решение суда».





Ранее канал Shot опубликовал аудио предполагаемого телефонного разговора Ефремова с другом. На записи артист поздравляет его с днем рождения и говорит, что они еще повеселятся на воле. Также Ефремов якобы упоминает про приближающееся заседание по УДО, замечая, что скоро «просто суд и ничего еще не понятно».





Прошение актера об условно-досрочном освобождении (УДО) будет рассматриваться 24 марта. Падалко ранее опровергал слухи о «секретном формате» ходатайства об УДО для Ефремова и сообщения о том, что осенью подзащитному якобы было отказано в освобождении.





Также ранее адвокат к категории фейков относил и «новость» о том, что Ефремов якобы собирался отправиться в зону СВО в качестве танкиста, а от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии.





Юрист высоко оценивает шансы выхода актера на свободу раньше срока. Главное — меньше шумихи в СМИ, чтобы «лишний раз не будоражить общественное мнение», заявлял в разговоре с Daily Storm Падалко.