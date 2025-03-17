Новости
Новости 18+
St
Адвокат Ефремова оценил «запись» в Сети, где артист обещает устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии
18+
Юрий Падалко пожаловался, что кто-то специально запускает негатив о подзащитном перед судом, который пройдет 24 марта undefined
Новости

Адвокат Ефремова оценил «запись» в Сети, где артист обещает устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии

Юрий Падалко пожаловался, что кто-то специально запускает негатив о подзащитном перед судом, который пройдет 24 марта

Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал Daily Storm появление в Сети «записи» с артистом, где он якобы навеселе пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу. Юрий Падалко утверждает: это очередной фейк.


«Кто-то явно и специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — считает защитник Ефремова.


Он добавил, что сам артист, его представители и семья надеются на «справедливое, законное и обоснованное решение суда».


Ранее канал Shot опубликовал аудио предполагаемого телефонного разговора Ефремова с другом. На записи артист поздравляет его с днем рождения и говорит, что они еще повеселятся на воле. Также Ефремов якобы упоминает про приближающееся заседание по УДО, замечая, что скоро «просто суд и ничего еще не понятно».


Прошение актера об условно-досрочном освобождении (УДО) будет рассматриваться 24 марта. Падалко ранее опровергал слухи о «секретном формате» ходатайства об УДО для Ефремова и сообщения о том, что осенью подзащитному якобы было отказано в освобождении.


Также ранее адвокат к категории фейков относил и «новость» о том, что Ефремов якобы собирался отправиться в зону СВО в качестве танкиста, а от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии. 


Юрист высоко оценивает шансы выхода актера на свободу раньше срока. Главное — меньше шумихи в СМИ, чтобы «лишний раз не будоражить общественное мнение», заявлял в разговоре с Daily Storm Падалко.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Ефремов готовится выйти на свободу после подачи ходатайства на УДО

Рассмотрение дела актера назначено на 24 марта, сообщил его адвокат 26 февраля 2025
Dailystorm - Ефремов готовится выйти на свободу после подачи ходатайства на УДО
#фейк #суд #колония #адвокат #михаил ефремов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...