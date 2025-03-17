ВСУ попытались совершить массированную атаку на объекты ТЭК в Астраханской области

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе — топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин.





Глава региона также сообщил, что в результате атаки один человек пострадал и был госпитализирован.





При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание, уточнил Бабушкин. Он назвал ситуацию контролируемой и добавил, что оперативные службы уже устраняют последствия атаки дронов.





Об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 17 марта также заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Он рассказал, что средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах. По его информации, пострадавших и разрушений нет.





В Минобороны РФ отчитались о том, что за вечер 16 марта и утро 17 марта было сбито 72 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. В течение ночи были уничтожены 22 вражеских дрона.