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ВСУ попытались совершить массированную атаку на объекты ТЭК в Астраханской области
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По предварительным данным, пострадал один человек undefined
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ВСУ попытались совершить массированную атаку на объекты ТЭК в Астраханской области

По предварительным данным, пострадал один человек

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе — топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин.


Глава региона также сообщил, что в результате атаки один человек пострадал и был госпитализирован.


При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание, уточнил Бабушкин. Он назвал ситуацию контролируемой и добавил, что оперативные службы уже устраняют последствия атаки дронов. 


Об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 17 марта также заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Он рассказал, что средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах. По его информации, пострадавших и разрушений нет.


В Минобороны РФ отчитались о том, что за вечер 16 марта и утро 17 марта было сбито 72 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. В течение ночи были уничтожены 22 вражеских дрона.

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#всу #астраханская область #бабушкин #дроны
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