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В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 59 человек
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Еще 155 пострадали undefined
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В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 59 человек

Еще 155 пострадали

Число погибших в результате пожара на дискотеке в клубе города Кочани (Северная Македония) увеличилось до 59. Также пострадали 155 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Панче Тошковски. 

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По предварительной версии, трагедия случилась из-за использования пиротехники. По данным местных властей, на дискотеке присутствовали около 1500 человек.


В ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу (Турция) вспыхнул пожар. Погибли 79 человек и 51 пострадал. 


Позже здание отеля было снесено. В рамках расследования инцидента были задержаны 11 человек, в том числе заместитель мэра и директор пожарной охраны города.

#пожар #северная македония #жертвы #пиротехника
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