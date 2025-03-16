В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 59 человек

Число погибших в результате пожара на дискотеке в клубе города Кочани (Северная Македония) увеличилось до 59. Также пострадали 155 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Панче Тошковски.
По предварительной версии, трагедия случилась из-за использования пиротехники. По данным местных властей, на дискотеке присутствовали около 1500 человек.
В ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу (Турция) вспыхнул пожар. Погибли 79 человек и 51 пострадал.
Позже здание отеля было снесено. В рамках расследования инцидента были задержаны 11 человек, в том числе заместитель мэра и директор пожарной охраны города.