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Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится, как только появится необходимость
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Помощник российского лидера подчеркнул: РФ готовится к переговорам двух президентов undefined
Новости

Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится, как только появится необходимость

Помощник российского лидера подчеркнул: РФ готовится к переговорам двух президентов

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет организована, как только появится такая необходимость. Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.


Ушаков добавил, что эта тема обсуждается с американской стороной, сейчас «идут контакты на других уровнях». 


Помощник президента подчеркнул, что «встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро». Однако пока он не может сказать ничего конкретного. 


Также стало известно о разговоре госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Американская сторона проинформировала российскую о начале операции против хуситов. Лавров выступил против применения силы. Также политики обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Эр-Рияде. 

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#владимир путин #дональд трамп #ушаков
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