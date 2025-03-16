Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится, как только появится необходимость

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет организована, как только появится такая необходимость. Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.





Ушаков добавил, что эта тема обсуждается с американской стороной, сейчас «идут контакты на других уровнях».





Помощник президента подчеркнул, что «встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро». Однако пока он не может сказать ничего конкретного.





Также стало известно о разговоре госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Американская сторона проинформировала российскую о начале операции против хуситов. Лавров выступил против применения силы. Также политики обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Эр-Рияде.