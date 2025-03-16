Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи

Из данных на карте, которую опубликовал украинский Генштаб, следует: ВСУ оставили позиции в Судже Курской области и переместились ближе к российско-украинской границе.





Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе. 13 марта 2025 года вместе с Суджей были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.





При этом в МИД Украины утверждают, что ВСУ продолжат свои военные операции в Курской области. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK.





По его словам, эти операции являются важным фактором и ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем. Глава МИД Украины также подчеркнул, что Киев хочет закончить конфликт в этом году и не будет препятствовать мирному процессу.