Новости
Новости 18+
St
Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи
18+
Минобороны РФ сообщило об освобождении города 13 марта undefined
Новости

Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи

Минобороны РФ сообщило об освобождении города 13 марта

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи в Курской области. Минобороны России еще 13 марта отчиталось о переходе города под контроль Вооруженных сил РФ.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Из данных на карте, которую опубликовал украинский Генштаб, следует: ВСУ оставили позиции в Судже Курской области и переместились ближе к российско-украинской границе.


Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе. 13 марта 2025 года вместе с Суджей были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.


При этом в МИД Украины утверждают, что ВСУ продолжат свои военные операции в Курской области. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK.


По его словам, эти операции являются важным фактором и ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем. Глава МИД Украины также подчеркнул, что Киев хочет закончить конфликт в этом году и не будет препятствовать мирному процессу.

#украина #курск #генштаб #суджа
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...