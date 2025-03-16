«Радио Свобода» и «Голос Америки» приостановили работу из-за указа Трампа

По его словам, свыше 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором говорилось, что они отправлены в отпуск.





В начале февраля американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (Twitter) заявил, что власти США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки», потому что их никто не слушает, а на работу этих СМИ тратится около миллиарда долларов в год.





Он также подчеркнул, что «Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии)». По мнению Маска, данные радиостанции управляются «сумасшедшими» радикальными левыми, которые «разговаривают сами с собой».