«Радио Свобода» и «Голос Америки» приостановили работу из-за указа Трампа

Радио «Голос Америки» (признано Минюстом России иноагентом) и «Радио Свобода» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России) приостановили работу. Об этом сообщает агентство Reuters. Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило финансирование этих медиа.
Директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц, по его признанию, «глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолчал».
По его словам, свыше 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором говорилось, что они отправлены в отпуск.
В начале февраля американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (Twitter) заявил, что власти США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки», потому что их никто не слушает, а на работу этих СМИ тратится около миллиарда долларов в год.
Он также подчеркнул, что «Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии)». По мнению Маска, данные радиостанции управляются «сумасшедшими» радикальными левыми, которые «разговаривают сами с собой».