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Умер личный духовник патриарха Кирилла старец Илий
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Ему было 93 года undefined
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Умер личный духовник патриарха Кирилла старец Илий

Ему было 93 года

В Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина Пустынь сообщили о том, что «поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин)». Он был духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

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Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х годов его направили в Оптину пустынь в качестве духовника, где он возрождал старческое служение на протяжении 20 лет. 


После Поместного собора 2009 года стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла. 


В апреле 2010-го в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл возвел отца Илия в сан схиархимандрита.

#патриарх кирилл #священник #оптина пустынь
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