Умер личный духовник патриарха Кирилла старец Илий

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х годов его направили в Оптину пустынь в качестве духовника, где он возрождал старческое служение на протяжении 20 лет.





После Поместного собора 2009 года стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла.





В апреле 2010-го в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл возвел отца Илия в сан схиархимандрита.