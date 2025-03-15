В Германии медбрат убил девять человек ради «спокойной» смены

Медбрата, работавшего в больнице на западе Германии, обвинили в убийстве девяти человек и в покушении на убийство 34 пациентов, пишет газета Bild со ссылкой на местную прокуратуру.





Мужчина работал в отделении паллиативной помощи, в котором тяжело или неизлечимо больные люди получают помощь в виде облегчения симптомов. По данным следствия, медработник вводил пациентам слишком большие дозы обезболивающих или седативных средств. Издание отмечает, что таким образом медбрат пытался обеспечить себе «спокойную» ночную смену без происшествий.





Мужчину арестовали в июле 2024 года. Изначально 44-летнего медика обвинили в 11 случаях покушения на убийство. Чтобы установить точное число пострадавших и жертв медработника, полиция провела эксгумацию некоторых тел пациентов больницы.





В феврале прокуратура заявила, что жертвами медбрата стали пять человек, а еще 25 пациентов он пытался убить. Позже к делу добавились еще четыре эпизода убийств и девять покушений.





Некоторые из погибших пациентов готовились к выписке. Часть пострадавших столкнулись с серьезными последствиями передозировки медикаментами. Отмечается, что следственные действия в рамках расследования продолжаются.