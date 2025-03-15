Почти 400 человек исключили из списка пропавших без вести в Курской области

В связи с массовым возвращением граждан из освобожденных населенных пунктов Курской области из списков пропавших без вести исключили 378 человек, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.





Губернатор добавил, что за прошедшие сутки из курского приграничья были эвакуированы 34 человека. Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов региона вывезли 275 человек, в том числе 11 детей.





В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 174 человека, остальных забрали родственники, отметил глава региона. Хинштейн заверил, что все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью.





Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Русская Конопелька и Агроном в Курской области. 13 марта военное ведомство заявило об освобождении Суджи.