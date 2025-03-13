В Минобороны РФ заявили об освобождении Суджи

Министерство обороны России сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил РФ города Суджи в Курской области. Также освобождены курские населенные пункты Меловой и Подол, отчитались в ведомстве.
В сообщении Минобороны уточняется, что операция проведена «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий».
12 марта президент России Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после вторжения в регион ВСУ. Президент в военной форме появился в одном из пунктов управления курской группировкой.
Первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% захваченной ранее территории Курской области, а на отдельных участках вышли в Сумскую область Украины. По его словам, только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта Курской области.
Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.