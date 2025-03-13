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В Минобороны РФ заявили об освобождении Суджи
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Город в Курской области находился под оккупацией ВСУ с августа Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
Новости

В Минобороны РФ заявили об освобождении Суджи

Город в Курской области находился под оккупацией ВСУ с августа

Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

Министерство обороны России сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил РФ города Суджи в Курской области. Также освобождены курские населенные пункты Меловой и Подол, отчитались в ведомстве. 

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В сообщении Минобороны уточняется, что операция проведена «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий». 


12 марта президент России Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после вторжения в регион ВСУ. Президент в военной форме появился в одном из пунктов управления курской группировкой. 


Первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% захваченной ранее территории Курской области, а на отдельных участках вышли в Сумскую область Украины. По его словам, только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта Курской области. 


Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

#минобороны #курская область #курск #вс рф #суджа
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