В Минобороны РФ заявили об освобождении Суджи

В сообщении Минобороны уточняется, что операция проведена «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий».





12 марта президент России Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после вторжения в регион ВСУ. Президент в военной форме появился в одном из пунктов управления курской группировкой.





Первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% захваченной ранее территории Курской области, а на отдельных участках вышли в Сумскую область Украины. По его словам, только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта Курской области.





Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.